Elezioni, Cavo: "Fuoriuscita di Anzalone sarà l'unica, andremo avanti insieme a Toti"

Non ci saranno altre fuoriuscite dal gruppo 'Cambiamo' in Regione. A dirlo è Ilaria Cavo, assessora regionale in procinto di lasciare l'incarico per andare a Roma, dove è stata eletta alla Camera dei Deputati.



Dopo l'addio di Stefano Anzalone non ci saranno quindi, almeno per ora, altre fughe dal gruppo consiliare. Questa mattina anche gli assessori e i consiglieri comunali della Lista Toti hanno ribadito l'appoggio a Toti.



A margine di una conferenza stampa Ilaria Cavo ha chiarito che la fuoriuscita di Anzalone sarebbe una singola defezione.



“Penso che ieri ci sia semplicemente stato un momento di giusta analisi del voto – ha dichiarato Cavo - come è normale che ci sia in un movimento, in una condivisione di analisi sarebbe stato diciamo assurdo se non ci fosse stata un’analisi del risultato elettorale. Siamo in una democrazia, siamo in un movimento politico assolutamente responsabile, fatto di persone responsabili che quindi il voto lo analizzano, eccome. In maniera costruttiva ci siamo parlati quindi la defezione di una persona, che a quanto mi risulta oggi rimane veramente un singolo, di certo non arresta la nostra volontà e il nostro essere uniti e insieme. Abbiamo fatto una riunione ieri in cui ognuno ha espresso le proprie posizioni e in cui ci si è totalmente ritrovati tutti insieme intorno alla figura del presidente Toti e tutti insieme andremo avanti partendo e ripartendo dal territorio.



Peraltro anche il fatto che questa mattina i nostri consiglieri comunali, anche quelli che facevano riferimento a Stefano Anzalone, si riconfermano uniti tutti insieme con riferimento al presidente Toti credo sia un ulteriore tassello che conferma compattezza e costruttività in tutte le riflessioni che ci sono e che sono giuste e doverose ma nella costruttività e nella voglia di ripartire in un’analisi dovuta, doverosa ma di ripartenza dal territorio, appunto. Credo che questo sia il senso per andare avanti”.