Importante cattura, questa mattina dalla scogliera di Pian di Nave a Sanremo per un pescatore dilettante. Francesco Seddio, con una canna in carbonio e durante la mareggiata che è in atto in queste ore sulla Liguria, ha pescato un branzino di circa 8 chili.

Una cattura che non capita certo tutti i giorni e che Francesco ha subito fatto fotografare per non dimenticare una pescata del genere. Un branzino che, cotto alla ligure o in altri modi, sarà sicuramente prelibato sulla sua tavola.