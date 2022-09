Sanremo: sabato in piazza San Costanzo la grande festa per i 10 anni dell'associazione Effetto Farfalla

Un viaggio lungo dieci anni, un’avventura nata per mettere al centro il prossimo e in particolare i più giovani prevenendo il disagio e le comprensibili difficoltà di una fase della vita tanto affascinante quanto complessa.



L’associazione di volontariato sanremese Effetto Farfalla spegne dieci candeline e vuole condividere con la città una giornata di festa nel cuore della Pigna, in piazza San Costanzo, luogo simbolo del centro storico di Sanremo. Sabato, a partire dalle 14, una lunga giornata di giochi, musica, condivisione, buon cibo e voglia di stare insieme.

Il programma del Megacompleanno di Effetto Farfalla inizia alle 14 con giochi antichi e di cortile: Jenga, Shangai giganti, tris, campana, trottole, yoyo, hula hoop, salto della corda, corsa sui mattoni, aeroplani di carta e bowling; alle 17 il momento istituzionale con il taglio della torta, il discorso del presidente Micol Tosello e l’intervento delle istituzioni; la giornata proseguirà con dj set e musica dal vivo con Fulvio Rombo, Vanessa Del Giudice, Gelo Gelido con Christian Gullone e Carlo Ormea. Inoltre saranno presenti le ragazze dei Barrio Builders con un loro artista che si dedicherà alla creazione di un’opera ispirata all’associazione e a i suoi valori.

Spazio anche al buon cibo con il food truck di ‘Vado al massimo’ sulla terrazza della piazza.

Nata nel 2012 come associazione di volontariato fondata dallo psicologo sanremese Fulvio Rombo e trasformatasi nel 2016 in associazione di promozione sociale, Effetto Farfalla trova a Sanremo non solo la propria sede legale, ma il principale contesto di riferimento sia per quanto riguarda l’attività associativa, che per la parte progettuale e di erogazione di servizi. Ha voluto riportare al centro del dibattito pubblico la tematica educativa e l’attenzione rispetto al mondo giovanile attraverso conferenze pubbliche, eventi formativi, serate aperte alla cittadinanza, gruppi di supporto alla genitorialità e iniziative ludico-ricreative per ragazze e ragazzi.

Effetto Farfalla è stata poi chiamata a partecipare a numerosi tavoli di progettazione, seduta accanto a colossi del sociale del nostro territorio e con il cambio statutario è diventata uno dei principali gestori dei servizi del Comune di Sanremo nell’area della prevenzione del disagio giovanile grazie a progetti come Caleidoscopio 2.0, che offre spazi di ascolto e condivisione in ambito scolastico, l’ormai dimenticato Tavolo Giovani e, più recentemente, il centro di aggregazione giovanile Il Ponte.



L’associazione ha realizzato sul territorio sanremese numerose altre iniziative dedicate ai giovani e alle famiglie, tra cui: Ottobre di Pace, serata dedicata ai giovani con esibizioni musicali e canore dal vivo sul palco di Santa Tecla; La carica dei Genitori, gruppi di parola e supporto alla genitorialità; Gerico, gruppo di giovani autoformato dedicato alla discussione su tematiche e argomenti di particolare interesse etico, artistico, esistenziale guidato da educatori; Dove ti trovo? Contest fotografico che ha raccolto in una mostra gli scatti dedicati ai luoghi di aggregazione più importanti per i giovani del nostro territorio; Octopus (in collaborazione con Pigna Mon Amour), progetto finanziato dall’8xmille della Chiesa Valdese che ha offerto della Pigna spazi di consulenza psico-pedagogica e laboratori creativi gratuiti.

Oltre ai progetti propri della città di Sanremo, non bisogna dimenticare la collaborazione con il Comune di Taggia con il centro di aggregazione Stazione Centro e il progetto Mosaico (ATS con Ancora, Centro aiuto alla vita e non solo) e soprattutto il Progetto Aladino, fiore all’occhiello con il Comune di Badalucco.

Effetto Farfalla ha al proprio attivo: i centri di aggregazione giovanile (Stazione Centro a Taggia, Il Triangolo a Badalucco e Il Ponte a Sanremo); i progetti nelle scuole Caleidoscopio 2.0 a Sanremo, Mosaico a Taggia, GAP prevenzione gioco d’azzardo patologico con Asl1, Primaria di Poggio con bambini, insegnanti e genitori e FAMI, non uno di meno, con l’istituto comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare; le scuole estive E…state alla Pigna a Sanremo, il Centro Estivo a Taggia ed Estate Aladino a Badalucco; e poi il progetto GenerAzioni, gruppo di condivisione per giovani LGBT+ con Arcigay Genova e MIA.