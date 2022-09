Sanremo: anziana si sente male al Mercato Annonario, intervento di 118 e Polizia Locale

Mobilitazione di soccorsi questa mattina al mercato di Sanremo.

Un'anziana che si trovava all'interno dell'Annonario per fare la spesa si è improvvisamente sentita male.

Subito è stato richiesto l'intervento del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde; il personale sanitario, coadiuvato dagli agenti della Polizia Locale, ha poi trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.