Investimenti online: facciamo il punto sugli asset da monitorare per giocare in borsa oggi

Sempre più spesso le persone si domandano quali sono gli asset migliori del momento che dovrebbero essere tenuti stabilmente sotto controllo da chi investe in borsa. Questo argomento è uno dei più ricercati online, soprattutto a causa del grandissimo boom della cosiddetta finanza personale, ovvero per il semplice fatto che tantissimi italiani nell'ultimo biennio hanno iniziato ad investire autonomamente sui mercati finanziari.

Si tratta di un risultato ottenuto soprattutto grazie ai migliori broker del settore che mettono a disposizione dei propri iscritti degli ottimi servizi e consentono di abbassare i costi di gestione di un investimento. Inoltre la finanza personale è accessibile con qualsiasi importo, in quanto non richiede delle cifre necessariamente consistenti come invece avveniva in passato. Individuare degli asset su cui investire non è assolutamente facile, a causa del periodo contraddistinto da una notevole inflazione e dal rischio di recessione globale che aleggia su tutto il mondo considerato "produttivo".

Come scegliere un asset in base alla strategia

Per giocare in borsa online è innanzitutto importante individuare una piattaforma che metta a disposizione degli utenti tutti gli strumenti necessari per aiutarli ad investire sui numerosi asset disponibili. Inoltre è importante elaborare una buona strategia di investimento, necessaria per poter sfruttare al meglio le potenzialità che i mercati finanziari offrono.

I fattori da tenere in considerazione per la scelta della strategia sono:

Orizzonte temporale .

. Propensione al rischio.

Capitale di partenza .

. Asset conosciuti dal trader.

Abitudini di gestione.

Strumenti utilizzati.

L'orizzonte temporale e la propensione al rischio incidono sempre sulla scelta degli asset. Chi investe delle cifre relativamente alte, ovvero al di sopra dei mille euro (magari rifinanziando periodicamente l'investimento), è solitamente più incline a scegliere una strategia prudente dal rischio contenuto. Al contrario chi opera nel breve termine con importi contenuti è "costretto" ad adottare una strategia più aggressiva, con rischi più elevati, per il semplice fatto che altrimenti non avrebbe la possibilità di vedere dei risultati significativi.

Infine è importante considerare anche le conoscenze del trader, nel senso che se un investitore ha una maggiore consapevolezza delle logiche che orientano un determinato settore può probabilmente valutare la possibilità di investire sulle società operanti in quell'ambito specifico. E' poi sicuramente utile prendere in considerazione anche gli strumenti utilizzati dal trader e includere funzionalità specifiche come "lo stop loss" e il "take profit" nella propria strategia, dato che questi permettono di far scattare delle vendite automatiche al raggiungimento di valori prestabiliti.

Quali sono i principali asset da monitorare

Gli asset che destano maggior attenzione in questo periodo sono quelli considerati in grado di resistere meglio all'inflazione e ai suoi effetti. Ne sono un esempio gli asset che prevedono un coinvolgimento diretto nella produzione o nella commercializzazione di energia derivante da fonti rinnovabili, come ad esempio: NRG Energy Inc, ET (Energy Transfer LP), NEE (NextEra Energy Inc), First Solar, Vestas ed Eni in Italia. Questi titoli non sono ovviamente privi di rischi ma rappresentano alcuni degli asset più monitorati in questa fase.

Sono poi particolarmente interessanti anche i titoli appartenenti a settori considerati innovativi, come quelli coinvolti nella produzione di nano tecnologie, software applicati al biomedicale, realtà di intelligenza artificiale. Ne sono degli esempi classici: Nvidia, Intel, Intuitive Surgical e Microsoft. Un livello alto di attenzione la meritano poi sicuramente anche i cosiddetti colossi, come Amazon, Google, Facebook, Apple e nell'elenco potrebbero essere aggiunti anche Netflix e Tesla.

Questi titoli hanno sicuramente raggiunto dei livelli altissimi ma si sono dimostrati spesso in grado di aprire spesso nuovi settori di business interessanti e di conseguenza molti investitori preferiscono averli nel proprio portafoglio, anche per conferirgli maggiore stabilità. Un discorso a parte lo merita anche Disney, che oggi si trova sotto la lente d'ingrandimento degli analisti perché considerato in grado di recuperare buona parte del terreno perso durante la pandemia, anche se per contro la società sta sicuramente vivendo una fase "nuova" nella quale si trova a fare i conti con una concorrenza molto agguerrita.