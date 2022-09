Bordighera: Giornate Europee del Patrimonio, 40 persone al Museo Bicknell

Nonostante la pioggia buon successo di pubblico al Museo Bicknell in occasione dell’apertura serale delle Giornate Europee del Patrimonio di sabato scorso 24 settembre. Quasi 40 persone hanno partecipato alla visita guidata condotta dai bibliotecari dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri Marta Dolmetta e Giovanni Russo.



"Una occasione per far conoscere e riscoprire sotto una nuova emozionante illuminazione notturna lo straordinario patrimonio culturale custodito nell’affascinante Museo" - commentano gli organizzatori.