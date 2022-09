Fine settimana in provincia di Imperia: ecco le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare

Sabato 24 e domenica 25 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio – GEP (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa dal 1999, che registra da sempre milioni di visitatori. Il tema italiano delle GEP 2022 è il ‘Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro’ che riprende e amplia lo slogan europeo ‘Sustainable Heritage’, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Una proposta che incoraggia tutti a preservare il patrimonio culturale europeo per le nuove generazioni e promuove il suo ruolo nella costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente sia per le comunità che per l'ambiente naturale.



Anche in provincia di Imperia la mobilitazione per cercare di tramandare il nostro patrimonio culturale ai più giovani è numerosa. Iniziamo da Imperia dove sono due le iniziative promosse dal Comune nelle sedi museali del M.A.C.I. (Museo di Arte Contemporanea) a Villa Faravelli e di Villa Grock. Il programma degli appuntamenti messi a calendario comprende le visite guidate alla Collezione L. Invernizzi del Museo di Arte Contemporanea, e il Museo del Clown a Villa Grock. In queste giornate Villa Faravelli sarà aperta oggi dalle 9.30 alle 12.30, mentre Villa Grock sarà visitabile dpmani dalle 15.00 alle 18.00.

L’Archivio di Stato di Imperia, in occasione di questo importante evento, presenta: ‘Il passato: una ‘coperta’ per il futuro’ con un approfondimento sul metodo del reimpiego di materiali pergamenacei antichi e preziosi.



Passando a Sanremo alle 17, nelle sale del Museo Civico di piazza Nota, è in programma la conferenza ‘La lapide ritrovata dell’antica torre dei Sapia’, a cura di Alfonso Sista, Storico dell’Arte, già Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e della restauratrice Raffaella Devalle. Mentre il Forte di Santa Tecla effettuerà un orario esteso sabato e domenica con ingresso speciale a 1 euro sabato sera dalle 20.00 alle 23.00.



A Ventimiglia il Museo Preistorico dei Balzi Rossi offrirà visite guidate gratuite e la Grotta del Caviglione sarà visitabile in continuità dalle 11 alle 17. Domenica l’Area archeologica di Nervia accoglierà il pubblico con una visita guidata con l’archeologo alle 15.30 che sarà seguita alle 17.00 dallo spettacolo ‘La figlia di Carmine’ presentato da OdV Caritas Intemelia e realizzato da ‘Teatro Abusivo & Trio Scampato +1 - Scuola MusicArte’ (ingresso con biglietto dell’Area archeologica).

I Giardini Botanici Hanbury propongono invece due visite guidate alla tariffa speciale di 9 euro comprensiva di ingresso ai Giardini con appuntamento alle ore 10.30 in biglietteria. Le visite guidate si ispireranno alla frase di Thomas Hanbury ‘never against the nature’ (mai contro natura) e le guide illustreranno le modalità attraverso le quali l’Università di Genova indirizza la sua gestione nel rispetto della sostenibilità e dei ritmi naturali delle piante. Inoltre verrà offerto gratuitamente un concerto serale di pianoforte e violoncello con voci recitanti nella serata di oggi alle ore 21 nella Sala dei Camini di Palazzo Hanbury e la visita della mostra ‘Blu Liberty’ nelle sale del Palazzo.



Il Museo Bicknell di Bordighera aderisce all'apertura serale con entrata al prezzo ridotto di 1 euro. Il Museo sarà aperto dalle 18 alle 22 e sarà così possibile ammirare anche l’illuminazione emozionale tra le luci e le ombre delle radici dei due giganteschi Ficus macrophylla. Alle 19 si svolgerà la visita guidata della mostra ‘Clarence Bicknell. In the past for the future. Inter-relazioni’ a cura del personale del Museo.



Durante la giornata di domani il Museo Civico 'Lucus Bormani' di Diano Marina sarà visitabile al prezzo simbolico di un 1 euro e alle 15.30 si svolgerà una visita guidata al percorso espositivo, una importante opportunità per residenti e turisti per riscoprire il ricco patrimonio culturale del Golfo Dianese, 100.000 anni di storia raccontati nelle Sezioni Archeologica e Risorgimentale.



Nelle due giornate il borgo di Cervo aprirà le porte di due siti storici, dove normalmente non è consentito l’accesso al pubblico: Palazzo Viale e il Bastione di Mezzodì saranno visitabili nei medesimi orari del Polo Museale al Castello dei Clavesana. In questa occasione l’accesso al Museo sarà gratuito in entrambe le giornate.



Per gli appuntamenti culturali segnaliamo oggi al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo (ore 16), la cerimonia di chiusura per il Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. In questa nona edizione, riceveranno i ‘Trofei’ Enrico Vanzina, Mario Baudino ed Elena Pontiggia. La cerimonia sarà moderata da Mauro Mazza con Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi. Inoltre, ospite d’onore il prof. Giuseppe Conte che insieme al prof. Francesco Sabatini, riceveranno il premio Semeria alla carriera.



Sempre oggi l’Oratorio di Santa Caterina di Cervo ospiterà un seminario dedicato a una figura chiave del Novecento letterario: ‘Cervo ricorda Calvino, seminario in vista del centenario dei Italo Calvino 1923-2023’ vuole ricordare e omaggiare lo scrittore legato al ponente ligure indagando alcuni temi che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua scrittura.



Altro evento degno di nota è quello in programma ad Ospedaletti nell’ambito della 'Giornata Nazionale del respiro'. All'Auditorium Comunale si terrà infatti un evento informativo a cura della ASL 1 dal titolo ‘La cura dell'ambiente è la cura del respiro’. Questi i tempi trattati: 'No al fumo di tabacco e no ad altri fumi', 'Respiro, movimento, vita. Viviamo i nostri parchi', 'L'adattabilità quando si perde il movimento. Il prezioso esempio dei pazienti affetti da Sla' e 'Cosa ci ha insegnato il Covid19? Quanto vogliamo imparare?' (in caso di maltempo, l'incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale).



Ma a far da padrone in questo fine settimana c’è anche lo sport: parliamo della 1ª edizione del ‘Challenge Sanremo 2022’, il Circuito Italiano di Beach Volley a Diano Marina e la 32ª edizione di ‘Imperia in Bicicletta’.



A Sanremo è in corso una grande festa di sport. Fino a domenica infatti la Riviera dei Fiori accoglie più di 700 triatleti in occasione della prima edizione di Challenge Sanremo, evento internazionale che fa parte del circuito Challenge Family che comprende 30 appuntamenti in tutto il mondo. Si è iniziato ieri con il ‘Challenge Sanremo Swimrun’ che si è snodato sul lungomare, in mare e sulle ripide strade del centro storico verso la Pigna. Oggi si disputano le gare di Triathlon Sprint (con oltre 200 atleti) e di triathlon giovanile (con 100 giovani triatleti impegnati). Domani la gara clou del weekend, il Challenge Sanremo su distanza media (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo, 21 km di corsa) a cui parteciperanno più di 300 atleti provenienti anche dai confini extraeuropei.



Sono ventiquattro le coppie partecipanti alla tappa di Diano Marina di questo weekend per il racing italiano di beach volley femminile. Le partite si giocano sugli arenili comunali cittadini e ai Bagni Delfino della Gestioni Municipali, a partire da questa mattina alle 8.45 e per tutta la giornata.



E dopo 11 anni di stop ritorna domenica pomeriggio ‘Imperia in bicicletta’, una passeggiata ciclistica non competitiva per le vie della città aperta a tutti e si può usare ogni tipo di bicicletta. Il percorso rispetto al passato è stato un po’ ridimensionato: si partirà da banchina Anselmi/piazza De Amicis, per poi raggiungere piazza Calvi, ritorno in piazza Dante, lungomare Vespucci lato mare, calata Anselmi, ritorno lungomare Vespucci lato mare, via Della Repubblica, piazza Dante ed arrivo in calata Cuneo (banchina portuale di Oneglia).



Cultura, sport e ora la musica con il concerto dei Finalisti del ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition’ e la 4ª edizione del ‘World Folklore Festival’.

Il primo è in programma al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo: si tratta di un concorso internazionale, indetto con lo scopo di incoraggiare l’eccellenza nell’esecuzione della musica classica russa per pianoforte, valorizzando e supportando i giovani talenti all’inizio delle loro carriere. L’appuntamento con la proclamazione del vincitore e con il concerto avrà luogo il mattino di domenica alle 10.30.

Il secondo evento musicale si terrà a Diano Marina sempre di domenica con una sfilata dei gruppi folkloristici nel centro cittadino ed esibizione degli stessi al Molo delle Tartarughe.

Per i più ‘goderecci’ proponiamo per oggi e domani a San Bartolomeo al Mare, l’OktoBEERfest: piazza Torre Santa Maria si colorerà di bianco e di azzurro, per dare il benvenuto a tutti gli amanti della birra, dei piatti tipici della Baviera e della musica dal vivo: un intero weekend dedicato allo street food a tema, a un'accurata selezione di birre, al dj set e alla musica rock suonata dal vivo da tre band locali.



Chiudiamo questa nostra breve informativa con la ‘Sagra del Fagiolo’ a Borgomaro in frazione Conio e la ‘Festa della Lumaca della Val Nervia’ a Camporosso previste tutte e due per domani. Alla ‘Sagra del Fagiolo’ di Conio si potrà degustare a partire dalle 12.45 la specialità dello ‘Zemin e stoccafisso con fagioli’, mentre in località Bigauda a Camporosso il piatto forte saranno le lumache cucinate in vari modi.



