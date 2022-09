Sanremo: il Sindaco Biancheri alla chiusura di 'Azione' si schiera "C'è bisogno di chi controlli gli schieramenti" (Video)

“In 8 anni e mezzo non mi sono mai schierato perché io sono un po’ di destra, di sinistra e di centro e penso che anche chi è qui non si è identificato”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ieri alla chiusura della campagna elettorale di ‘Azione con Calenda’ alla Canottieri. “Sicuramente siamo tutti preoccupati – prosegue - perché, in qualsiasi paese dove si esprime un leader migliore rispettato in tutto il mondo e in grave difficoltà economica e non solo, cosa decide la politica? Di andare a votare. Sono anche d’accordo che la politica governi ma, in questo momento ho apprezzato dal terzo polo che se Draghi a governare lo deve a Matteo Renzi, anche con tutti i suoi difetti. E poi pere aver difeso fino in fondo la scelta di continuare con un Premier mandato via ma che tutti vogliono”.

Il Sindaco Biancheri ha anche confermato la sua volontà di non candidarsi ma di sostenere Calenda: “Mi sento vicino al suo ragionamento e, anche se non so cosa potrà essere il ‘Terzo Polo’, sarà sicuramente un cuscinetto che terrà la barra a dritta su alcune tematiche. Abbiamo sicuramente bisogno di questo perché non possiamo consegnare il paese da una parte o dall’altra e c’è bisogno di un’alternativa che faccia da controllore”.