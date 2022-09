Elezioni politiche: oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale, ecco come si vota e le schede per il nostro collegio

Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale per le consultazioni di domenica prossima che rinnoveranno la Camera dei Deputati e il Senato. Domani sarà infatti la giornata del ‘silenzio’, in attesa dell’apertura delle urne, dalle 7 alle 23. Quindi si procederà subito allo scrutinio.

Al seggio elettorale verranno consegnate all’elettore due schede, una per la Camera e una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici e riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per quello plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Per esprimere il voto si deve tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto espresso in questo modo vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.

In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. Il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato mentre, quello espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale. Sotto le liste per Camera e Senato e i candidati.

Per la coalizione di centrosinistra:

per il Pd alla Camera nel collegio uninominale: Marina Lombardi. Nel plurinominale: Andrea Orlando, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Aurora Lessi. Sempre per il Pd al Senato nell’uninominale: Sandra Zampa e per il plurinominale: Lorenzo Basso, Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro.

Per ‘Impegno civico’ alla Camera (collegio plurinominale): Sergio Battelli, Ilenia Porro, Marco Ricucci e Tiziana Sesti. Al Senato nel collegio plurinominale: Carlo Frumento, Stefania Recagno e Frabrizio Biale.

Per ‘Più Europa’ alla Camera, nel collegio plurinominale: Mauro Gradi, Cristina Bicceri, Mario Iavicoli e Isabella Piro. Nel collegio plurinominale al Senato: Franco Vaira, Giovanna Basile e Giuseppe Mauro Ferrari.

Per ‘Verdi Sinistra’, alla Camera plurinominale: Stefano Quaranta, Simona Simonetti, Marco Chiriaco e Valentina Logli. Al Senato nel plurinominale: Simona Cosso, Roberto Amoretti ed Ersilia Ferrante.

Per ‘Italia con Paragone’ alla Camera nel plurinominale: Raffaella Regoli, Fabio Montorro, Sheila di Carluccio e Marco Martini. Alla Camera nel collegio uninominale: Silvia Arcari. Per il Senato sono candidati: Marco Mori, Francesca Barbato e Ilaria Chiera.

Per ‘Unione popolare’ alla Camera nell’uninominale è candidato Alberto Gabrielli. Alla Camera nel plurinominale: Massimo Lombardi, Laura Comollo, Stefano Picardi e Piera Barberis. Al Senato nell’uninominale: Giacomo Marchetti e, nel plurinominale: Antonella Marras, Daniele Cinti e Veruska Fedi.

Per il Movimento 5 Stelle alla Camera nell’uninominale: Giovanni Spalla. Nel plurinominale: Roberto Traversi, Federica Girgi, Alessandro Cancellieri e Laura Risso. Al Senato nell’uninominale: Enrico Maria Nadasi e, nel plurinominale: Luca Pirondini, Jessica De Muro e Antonello Barbera.

Per ‘Noi di centro’ alla Camera nell’uninominale: Marco Padovani e, nel plurinominale: Gaetano Russo e Daniela Cobai. Al Senato nell’uninominale: Carmela Albanese e, nel plurinominale: Sabrina Morante e Raffaele De Angelis.

Per la lista ‘Vita’, alla Camera nell’uninominale: Lucia Canepa e, nel plurinominale: Luana Ciambellini, Roberto Ferrara, Lucia Canepa e Luca De Pasquale. Al Senato nell’uninominale: Renato Fortin e, nel plurinominale Riccardo Fortini ed Elisa Tognocchi.

Per ‘Italia sovrana popolare’ alla Camera nell’uninominale: Francesco Nappi e, nel plurinominale: Silvia Stefani, Davide Visigalli, Fiorella Amoruso e Nicola Ranno. Al Senato nell’uninominale Silvano Ceccoli e, nel plurinominale: Fulvio Grimaldi, Valentina Panno e Gianvittorio Domini.

Per il ‘Partito comunista dei lavoratori’ al Senato nell’uninominale: Marco Giuseppe Ferrando e, nel plurinominale: Marco Giuseppe Ferrando e CinziaRonzitti.

Per la coalizione di centrodestra

Per ‘Noi moderati’ nella lista plurinominale alla Camera: Andrea Costa, Chiara Cerri, Alessandro Bozzano, Marta Brusoni. Nella plurinominale al Senato: Marco Scajola , Manuela Gagliardi,Umberto Calcagno.

Per la Lega alla Camera (Collegio uninominale 1): Edoardo Rixi e, nel plurinominale: Francesco Bruzzone, Laura Ravetto, Flavio Di Muro e Sara Foscolo. Sempre per la Lega, al Senato plurinominale: Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli e Paolo Ripamonti.

Per Forza Italia alla Camera plurinominale: Rita Dalla Chiesa, Roberto Nicola Cassinelli, Patrizia Badino e Angelo Francesco Dulbecco. Al Senato, nel collegio plurinominale: Claudio Muzio, Dina Nobili e Giorgio Cozzani.

Per Fratelli d'Italia, alla Camera plurinominale: Matteo Rosso, Maria Grazia Frijia, Claudio Cavallo e Costanza Bianchini. Per il collegio plurinominale al Senato: Roberto Menia, Simona Ferro e Alberto Campanella. Per il Senato nel collegio uninominale: Gianni Berrino.

Per Azione-Italia Viva Camera, nel plurinominale: Cosimo Maria Ferri, Desiree Negri, Mauro Avvenente, Chiara Copello. Alla Camera nell’uninominale: Desiree Negri. Al Senato nell’uninominale Maria Caridi e, nel plurinominale Raffaella Paita, Gabriele Pisani e Manuela Arata.