'Panzerotty & Co.': la nuova panzerotteria e friggitoria nel centro di Sanremo

Sanremo ha acquisito una nuova apertura nel cuore della città, proprio a ridosso del mare. Si tratta di un nuovo concept di street food, amato da grandi e piccoli, che mancava nella città dei fiori e che ha riscosso, già nel corso della stagione estiva appena passata, un successo incredibile.

Si tratta di “Panzerotty & Co.” la panzerotteria e friggitoria sfiziosa, saporita e innovativa di corso Trento Trieste a Sanremo. Il menù è composto da un’ampia scelta di prodotti differenti, originari del sud Italia, ai quali si fa fatica a rinunciare. Quest’attività si contraddistingue in particolar modo per il metodo di impasto utilizzato e realizzato sulla base di una lunghissima lievitazione. Non meno di 36 ore fino ad un massimo di 72 ore e successivamente viene fritto come da tradizione. Una ricetta perfetta per tutti coloro che amano un prodotto leggero e digeribile.

Sono 10 i panzerotti, chiamati “gli speciali”, presenti nel menù e ognuno di essi richiama sapori che si abbinano perfettamente tra loro. È importante sapere che tutti i prodotti proposti vengono fatti e fritti al momento, ma non è finita qui poiché ognuno ha la possibilità di creare il proprio panzerotto in base ai propri gusti, sulla base di un elenco di ingredienti diversi da mixare a proprio piacimento.

Incredibile è anche la selezione di “Sfizi” che non possono mancare, tra cui arancini, nuggets di pollo, olive all’ascolana, patatine fritte e dippers per completare l’offerta gastronomica. Per tutti i clienti che vorranno gustare il proprio panzerotto comodamente a casa, è attivo il servizio delivery tramite l’app Glovo e Deliveroo o d’asporto ordinando direttamente tramite il numero telefonico dell’attività, che ha il vantaggio di avere la consegna gratuita.

I giorni e gli orari di apertura vanno dal martedì alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 18.30 fino alle 00:00 ma nel weekend potrete gustare queste prelibatezze fino a notte inoltrata.