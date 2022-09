Sono 83 i nuovi positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia, per un totale di 559 nuovi casi in regione.

Stabili i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo: sono 20, uno in più rispetto a ieri. Nessuno in terapia intensiva.

In allegato il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni