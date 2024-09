Nuovo appello della Fidas provinciale: donare il sangue e fondamentale per aiutare gli altri

La Fidas della provincia di Imperia lancia un appello a tutti i cittadini per donare il sangue. In un mondo frenetico spesso ci dimentichiamo quanto sia importante prendersi cura degli altri ed ora c’è l’opportunità fondamentale per fare la differenza: la donazione.

Gli ospedali hanno continuamente bisogno di sangue per trattare numerosi pazienti, dalle vittime di incidenti ai malati cronici, passando per chi è sottoposto ad interventi chirurgici. Donare sangue è un gesto semplice ma di immenso valore. Ogni donazione può salvare fino a tre vite. Non solo è un atto di solidarietà verso chi è in difficoltà, ma contribuisce anche a mantenere le riserve di sangue degli ospedali a livelli adeguati, soprattutto in periodi critici come l’estate ed in questo periodo dove tanti donatori sono in vacanza.

Può donare il sangue la maggioranza delle persone in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso minimo di 50 kg. E’ importante avere uno stile di vita salutare e non soffrire di malattie che potrebbero compromettere la qualità del sangue. E’ semplice e sicura e, prima della donazione, sarà effettuato un controllo medico accurato e un controllo degli esami ematici per assicurarsi del buon stato di salute del donatore.

La donazione vera e propria dura circa 10 minuti, ma l’intero processo comprensivo del tempo di riposo post- donazione, richiede circa 15 minuti del vostro tempo,si può donare tutti i giorni compreso la domenica in tutti i nostri centri fidas dalle 7 alle 11, spesso vengono organizzate raccolte mobili su vari punti del territorio della nostra zona.

Per informazioni e prenotazioni:

Imperia - via don Abbo 12 – tel. 0183296395

Sanremo - via Manzoni 39 - tel 0184576385

Ventimiglia - via brigate Partigiane 2D 0184235279