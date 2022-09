Oggi e domani ad Imperia, da Calvi Auto, la presentazione della nuova Kia Niro

Doppia presentazione ufficiale per la provincia di Imperia, oggi e domani (giovedì 22 e venerdì 23 settembre), della Nuova Kia Niro, ultima nata della nota casa automobilistica coreana. L’appuntamento (in contemporanea con il lancio nazionale) è ad Imperia, presso il salone di Calvi Auto (via F. Musso 9, Castelvecchio, zona svincolo autostradale), concessionaria esclusiva della provincia, alle ore 18.30. I presenti saranno guidati alla scoperta della Nuova Kia Niro, innovativo veicolo - disponibile in versione Hybrid, Plug-In o 100% elettrico - che si caratterizza per linee decise all'esterno ed ampi spazi all'interno, per tecnologia e sicurezza all’avanguardia, grazie anche al cruise control e al Kia navigation system. Senza dimenticare il sistema sedile relaxation (salire a bordo per credere) e i sette anni di garanzia.

“Protagoniste delle serate saranno anche due giovani realtà imprenditoriali locali, che si occupano di prodotti di eccellenza e che abbiamo il piacere di ospitare – afferma Roberto Calvi, direttore generale di Calvi Auto - Oggi tocca all’azienda agricola Olea Solis, con sede a San Lorenzo al mare, che presenta i suoi vini Pigato e Vermentino, domani sarà la volta del Birrificio Artigianale San Luca di Imperia con le sue quattro specialità, tre bionde e una rossa. Brinderemo insieme alla Nuova Kia Niro, un’autovettura che è davvero uno spettacolo mozzafiato”.

Gli interessati sono pregati di confermare la propria presenza con un messaggio whatsapp al 331. 306.3439 oppure con una mail a nuovaniro@calviauto.it. Sarà anche possibile prenotare un test drive.

La Nuova Niro amplia ulteriormente la gamma Kia, andando ad affiancare anche la EV6, nominata nel marzo scorso “Auto dell’Anno 2022”.

In occasione della campagna nazionale di lancio della Nuova Niro, incentrata sulle Charging Nights di Kia, nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23 settembre lo staff di Calvi Auto (www.calviauto.it) allunga l’orario di apertura e vi aspetta sino alle ore 22.