Una delegazione di imprese turistiche della Liguria partecipa all’IFTM top Resa 2022 di Parigi (foto)

Il direttore dell’Azienda speciale Riviere di Liguria, Ilario Agata, con tutti i delegati del padiglione Italia. Al centro, l’ambasciatrice d’Italia in Francia, Teresa Castaldo

L’Azienda Speciale Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, porta una delegazione di imprese liguri all’IFTM Top Resa di Parigi: una delle principali manifestazioni europee per la promozione del turismo mondiale e l’occasione per presentare le novità riguardanti il settore di viaggi, eventi, turismo e tempo libero.

IFTM Top Resa Paris in Francia è una piattaforma consolidata per conoscere le ultime tendenze del mercato dei viaggi e accelerare il business attraverso il networking.

Con oltre 20.000 visitatori e 500 espositori la Fiera riunisce l'intero settore turistico per 4 giorni, dal 20 al 23 settembre, con un’agenda ricca e informativa. L'evento consiste in diverse mostre B2B in un’unica sede e si rivolge al mercato turistico outbound francese, nonché al settore del mercato inbound, turismo leisure, eventi, operatori di pullman e viaggi d'affari.

“Siamo lieti di supportare le nostre imprese in questo importante evento di settore, utile alla promozione territoriale e alla crescita stessa dell’offerta turistica – commenta il Direttore dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Ilario Agata -. Questo evento è anche un’occasione per guardare alle ultime tendenze di viaggio, partecipare a sessioni di formazione, scoprire nuove politiche e strumenti di acquisto e, soprattutto, fare rete con i professionisti del settore. Conoscere le tendenze e le nuove richieste del settore turistico è determinante per la crescita qualitativa e competitiva delle nostre imprese”.

Fanno parte della delegazione ligure: Mondo Travel srls (SP), Promozione Imprese Turistiche Associate Confartigianato (SP), Royal Hotel Sanremo (IM), Mamberto srl (SV), La Perla di Giada srl (IM), RTA Italia (SP), Oasi srl (SP) e Roca du Ma Passu sas (SP).