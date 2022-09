Loris Aschero del Moto Club Valle Argentina rappresenterà la Liguria al Trofeo delle Regioni

Loris Aschero, pilota del Moto Club Valle Argentina è stato convocato dal Comitato Regionale FMI come portacolori della Liguria al Trofeo delle Regioni, che si svolgerà nel primo weekend di ottobre in Abruzzo, ad Ortona (CH), in quanto primo tra i piloti Liguri. Un importante traguardo che arriva dopo sei gare di Campionato Supermoto categoria S4, sempre terminate con buoni piazzamenti. Prima del prestigioso appuntamento, nel prossimo fine settimana, Aschero sarà ancora impegnato nell'ultima gara di campionato, che si terrà a Castelletto di Branduzzo (PV).