Bordighera: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio apertura straordinaria per il Museo Bicknell

Sabato il Museo Bicknell di Bordighera aderirà all'apertura serale delle Giornate Europee del Patrimonio con entrata al prezzo ridotto di 1 euro. Il Museo sarà aperto dalle 18 alle 22 e sarà così possibile ammirare anche l’illuminazione emozionale tra le luci e le ombre delle radici dei due giganteschi Ficus macrophylla.

Alle 19 si svolgerà la visita guidata della mostra “Clarence Bicknell. In the past for the future. Inter-relazioni” a cura del personale del Museo.



Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo all’indirizzo email: bicknell@istitutostudiliguri.191.it o al numero di telefono: 331 344 9065

