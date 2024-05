Concorso Masters of Olive Oil International Contest 2024, in corso di svolgimento le sessioni di assaggio a Dolceacqua

Nella splendida cornice del Castello dei Doria a Dolceacqua sono in corso le degustazione degli oltre 250 oli provenienti da diverse nazioni dei 4 continenti (Italia, Grecia, Croazia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Turchia, Marocco, Algeria, Albania, Giappone, Sud Africa e Brasile) da parte di una Giuria di esperti Capi Panel (Aldo Mazzini, Franco Paquini, Luca Mencaglia, Aleandro Ottanelli, Luca Tondo, Stefano Roggerone e Marco Gandolfi) che definiranno l’elenco dei finalisti delle diverse categorie in gara che saranno successivamente assaggiati e valutati da un team di esperti internazionali appartenenti a diverse nazioni.

Quest’anno la Giuria vedrà impegnati nelle valutazioni degli oli ben 16 esperti ai massimi livelli internazionali provenienti da 7 nazioni tra le principali produttrici di olio da olive che assegneranno i premi: Oro, Argento e Bronzo.

I risultati del lavoro della giuria verranno rivelati il prossimo 8 giugno presso la Sala Congressi del Novotel di Montecarlo durante la giornata conclusiva in cui si svolgerà il consueto meeting internazionale con un parterre di relatori di fama assoluta: docenti universitari, industriali produttori di macchine oleari ed esperti di mercati a cui seguirà, nel pomeriggio, la presentazione e la premiazione dei vincitori delle diverse categorie.

Per chi volesse partecipare alla manifestazione è possibile prenotare direttamente dal sito del Concorso un posto in sala, al pranzo ed alla premiazione (i posti sono limitati).

Questo il link https://mastersofoliveoil.org/it/prodotto/prenota-per-la-cerimonia-di-premiazione/. Per chi, seppur interessato all’evento non potrà presenziare, l’organizzazione ha previsto come negli anni passati la video diretta streaming