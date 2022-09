Sanremo: cade in strada Senatore E. Marsaglia, centauro soccorso dal 118 e dalla Polizia Provinciale (Foto)

Perde il controllo della moto in un punto in cui le condizioni dell’asfalto sono pessime e finisce a terra. E’ accaduto in strada Senatore Ernesto Marsaglia, sulle immediate alture di Sanremo.

Il giovane centauro, l’altra sera intorno alle 21, è caduto e, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale e un’ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi e, poco dopo le medicazioni del caso, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Gli agenti della Provinciale lo hanno accompagnato a casa, aiutandolo a recuperare il mezzo.