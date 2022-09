Taggia: riaperto da pochi giorni l'ufficio postale rischia di chiudere ancora, miasmi insopportabili all'interno

Non c’è pace per l’ufficio postale di Taggia in piazza Spinola, rimasto chiuso per 138 giorni, dopo un guasto alla fognatura, che ha costretto i responsabili delle poste a chiuderlo il 27 di aprile, quando vennero pregiudicati completamente gli impianti e la pavimentazione.

Questa mattina, infatti, la referente dei lavoratori per la sicurezza nella provincia di Imperia, Erica Nigra, ha presentato questa mattina un esposto all’Asl, dopo le lamentele dei dipendenti a causa dei miasmi ancora presenti in ufficio. Il sindacato ha verificato la situazione, evidenziando ancora problemi e fatto la segnalazione alle Poste. E’ stato eseguito un altro contro e… riempito l’ufficio di deodoranti, ma la situazione non è cambiata. Della situazione si sta occupando anche il sindacato Cisal.

Per diversi mesi i residenti di Taggia hanno dovuto utilizzare gli uffici postali di Levà o Arma di Taggia ma ora, dopo la riapertura dell’ufficio, questo potrebbe essere nuovamente chiuso al pubblico. Al momento l’ufficio rimane aperto, ma i sindacati hanno chiesto di chiudere nuovamente per pulire ulteriormente i locali e sostituire i mobili contaminati dalla fognatura.

“Non si può lavorare in questo modo – evidenziano la referente Erica Nigra e il segretario Failp-Cisal Daniele Barale – e anche per il pubblico i disagi sono evidenti. Ma sono soprattutto i dipendenti a subire quelli maggiori, visto che devono lavorare per diverse ore, respirando miasmi insopportabili”.

Si prospetta quindi una nuova chiusura per l’ufficio postale, che dovrà nuovamente chiudere per qualche giorno, in modo da consentire a una ditta specializzata di risolvere definitivamente il problema.