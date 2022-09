Taggia: un piccolo di cinghiale stamattina voleva 'entrare' all'asilo per il primo giorno di scuola (Foto)

Questa mattina un piccolo cinghiale è stato sorpreso in prossimità dell'asilo di Taggia. La foto si è diffusa sui social rapidamente. Il problema degli ungulati sempre più vicini ai centri abitati non è una novità soprattutto in questo comune.



Certo, colpisce il fatto che il cucciolo si sia presentato nel primo giorno di scuola. L'animale si è allontanato senza creare particolari problemi.