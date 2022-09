Coronavirus: aperte anche nella nostra provincia le prenotazioni del nuovo vaccino contro Omicron

Sono aperte anche nella nostra provincia le prenotazioni per il nuovo vaccino aggiornato contro la variante Omicron. Asl 1 Imperiese ha fornito le indicazioni operative per quanto concerne il percorso di prenotazione attraverso la piattaforma on line ‘PrenotoVaccino’.

La prenotazione della terza dose (dose addizionale) non subisce variazioni e, pertanto, la fascia prenotabile sono gli over 12 con ciclo primario completato. La prenotazione della quarta dose (seconda dose addizionale) rimane prenotabile per gli over60 e ultravulnerabili e verrà implementata con la fascia d'età 12-59 anni che dovrà autocertificare l'appartenenza alla categoria ‘personale sanitario’ o ‘in stato di gravidanza’.

La data per cui la dose addizionale e seconda dose addizionale sarà prenotabile, rimane a 120 giorni dalla precedente somministrazione-malattia corredata dalla dichiarazione: “Dichiaro che sono trascorsi almeno 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario e/o dalla dose di richiamo/ultima infezione vaccino Covid-19”.