Pellet, prezzi raddoppiati in provincia di Imperia rispetto all'anno scorso: "L'aumento continuerà"

Con l’arrivo di settembre famiglie e imprese della provincia di Imperia iniziano a pensare all’inverno e a come riscaldarsi visto che, oltre al caro bollette, quest’anno è aumentato pure il prezzo del pellet. Il costo dei trucioli utilizzati come combustibile per il riscaldamento è, infatti, già schizzato alle stelle rispetto allo scorso anno.

"Il prezzo è aumentato, va da 10 a 13 euro, quest’anno costa il doppio: da 6 euro a sacchetto è passato a 12 euro e da 5 a 10 euro. C’è già richiesta ma è minore a causa di tutti gli aumenti“ - commentano dal negozio di Roberto Colagiovanni, in via Giuseppe Airenti a Imperia, che vende pellet e stufe a legna - “I fornitori hanno aumentato i prezzi seguendo la linea del gas e della luce”.

Il costo del pellet si alza e la stagione invernale non è ancora iniziata: “Prezzo praticamente raddoppiato e in continuo aumento mentre quello della legna, rispetto all’anno scorso, è rimasto più o meno uguale, c’è stato solo un 5 per cento di variazione ma niente di più” - dichiara Franco Tommasino del negozio Tommasino F.T. in via Corradi a Sanremo - “La gente continua a comprare il pellet ma ha un prezzo che è fuori da tutti i criteri e inoltre abbiamo problemi con i fornitori, lo mandano quando vogliono e spesso manca”.

La guerra in Ucraina, con le conseguenti difficoltà nelle forniture, ha peggiorato la situazione. “Rispetto all’anno scorso vi è stato un aumento del prezzo – afferma Giuseppe di TuttoCalore Vallecrosia – L'ultima volta che siamo andati alla fiera europea a Verona hanno detto che moltissimi stati export, come possono essere Austria e Svizzera, visto che potrebbe esserci una carenza di gas, hanno deciso di esportare meno pellet possibile. L’aumento potrebbe essere dovuto poi anche per mancanza di materia prima, come può essere la legna in generale. Con i fornitori abbiamo infatti alcuni problemi con la legna, con il pellet invece no. L’unico problema con il pellet è che ogni volta che viene acquistato un bilico nuovo costa sempre di più: se fino al mese scorso il pellet costava 10 euro al sacco, il prossimo carico costerà già 15 euro”.

“Al momento siamo senza legna e pellet perché arriverà a fine mese ma abbiamo avuto problemi con il rifornimento, soprattutto di quest'ultimo. Il prezzo della legna è più o meno stabile mentre quello del pellet, rispetto all’anno scorso, è aumentato tantissimo: arriverà a costare dai 10 a 11 euro al sacco” – fanno sapere da Ekogas di Antonio Nanu a Ventimiglia - “Non sappiamo il motivo preciso di questo enorme aumento, dicono che non c’è. Quest’inverno vedremo come andrà”.

"Si consiglia di stare attenti ai truffatori, soprattutto online, e alle bufale che girano su prezzi migliori in Francia quando, invece, anche lì sono stati rialzati".