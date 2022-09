Montalto Carpasio: famiglie e campagne al di là del 'Passetto' non sono più isolate, inaugurato il nuovo ponte (foto e video)

Da questa mattina le famiglie e le campagne al di là del 'Passetto' non sono più isolate e possono contare sul nuovo ponte realizzato in collaborazione tra Comune di Montalto-Carpasio e Regione Liguria.

Un intervento oneroso per oltre 300 mila euro che ha permesso di ricostruire i 40 metri di ponte danneggiato dal maltempo nel 2020.

La nuova struttura, oltre a consentire l'accesso ai residenti, permetterà anche il passaggio dei mezzi di soccorso.

Oltre al sindaco di Montalto-Carpasio Mariano Bianchi, questa mattina all'inaugurazione hanno presenziato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Scajola e il consigliere regionale Chiara Cerri in rappresentanza dell'amministrazione regionale che ha contribuito con oltre 100 mila euro per la realizzazione dell'opera.

Le interviste