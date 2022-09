Sanremo: incendio stanotte alla Villa Helios, in fiamme parte del gerbido attorno all'ex clinica (Foto e Video)

Intervento dei Vigili del Fuoco, poco dopo la mezzanotte alla Villa Helios di corso Marconi a Sanremo. I pompieri hanno spento un incendio che, probabilmente partito da un anfratto dell’ex clinica alla periferia Ovest di Sanremo, si è velocemente propagato alla vegetazione vicina.

I pompieri hanno spento le fiamme mentre, sull’Aurelia, i Carabinieri hanno provveduto a fermare per qualche minuto il traffico e consentire i soccorsi. Solo la segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme potessero allargarsi ulteriormente. Il lavoro è andato avanti con diverse squadre di pompieri, una arrivata anche da Imperia.

Ancora al vaglio le cause del rogo, anche se la zona è spesso ‘occupata’ da clochard e senza tetto. Non è da escludere che, qualcuno abbia acceso un piccolo fuoco per riscaldarsi visto che la sera le temperature scendono, oppure per cucinare qualcosa. Oggi, alla luce del sole, sarà eseguito un sopralluogo.