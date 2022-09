Sanremo: il caro bollette spaventa anche il Comune, oltre alle indicazioni del Governo non si escludono provvedimenti ad hoc

Sarà un autunno-inverno complesso sul piano energetico, ormai non è più un segreto. Il caro bollette spaventa tanto le famiglie quanto le imprese e le amministrazioni pubbliche che ora sono alla prese con valutazioni e possibili manovre per arginare spese eccessive.

Si attendono le indicazioni del Governo che a breve dovrebbe pubblicare le linee guida per affrontare l’imminente stagione fredda, ma intanto a Palazzo Bellevue non si escludono possibili interventi specifici per ottimizzare i consumi.

Al momento non è ancora stata annunciata la natura dei provvedimenti, ma già in questi giorni sono in corso le prime valutazioni da parte degli uffici e dei vari responsabili. Di certo si dovranno abbassare i riscaldamenti o spegnerli in alcune circostanze, ridurre le ore di illuminazione e valutare la chiusura di alcuni stabili poco utilizzati. Massima sarà l'attenzione per le scuole dove il risparmio energetico dovrà per forza fare i conti e mediare con il benessere di alunni e personale.



Tutte valutazioni che, però, verranno messe in pratica solo dopo aver ricevuto le indicazioni da Roma.