Coronavirus: calo dei nuovi positivi oggi in regione e provincia con il tasso di positività all'11%

Sono 336 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria. Di questi 49 in provincia di Imperia, 46 nel savonese, 189 a Genova e 52 a Spezia. Il dato emerge a fronte di 2.970 tamponi, dei quali 707 molecolari e 2.263 rapidi. Il tasso di positività è oggi dell’11,31%.

In aumento il numero dei pazienti Covid ricoverati: sono 152 in Liguria (5 in più di ieri) di cui 2 (-1) in terapia intensiva. Trend inverso negli ospedali della Asl 1 dove il dato degli ospedalizzati è a 21 (meno uno rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva.

Cala anche il numero delle persone in sorveglianza attiva, oggi 4.566, 217 in meno di ieri. Nessuno morto oggi in regione.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni