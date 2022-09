Bordighera: più 20% di turisti nell'estate 2022, Ingenito "Merito della nostra presenza alle fiere" (Video)

Come sottolineato al nostro giornale dalle diverse categorie commerciali e delle strutture ricettive anche Bordighera, come tutte le altre città della nostra provincia, sta per concludere un’estate straordinaria sul piano delle presenze e degli incassi.

Una stagione da incorniciare, che ha superato di gran lunga anche quella del 2019, già record ai suoi tempi, poco prima dei due drammatici anni dettati dalla pandemia. A quelle dei diretti interessati hanno fatto eco anche le dichiarazioni del Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito: “Il fatto di aver partecipato a fiere nazionali e internazionali ha consentito alla città di avere una ulteriore marcia in più rispetto alla tendenza della Liguria sul mercato di quest’anno. Il più 20% rispetto agli anni precedenti rappresenta quel lavoro in sinergia con le associazioni del territorio, che ha portato a Bordighera un numero record di turisti, che hanno visitato la nostra città e l’hanno trovata splendida”.