Ventimiglia: la Corporazione Costumanti dell’Agosto Medievale in trasferta a Chieti

Dopo la partecipazione alla rievocazione storica di ‘Viaggio nel Medioevo’, svolta nell’ultima settimana di agosto nell’incantevole centro storico di Finalborgo Finale Ligure, continuano le presenze della delegazione in costume medievale con il Presidente Piero Fusco, la Vicepresidente Antonella Didonè ed altri componenti, che li hanno visti sfilare in un corteo composto da più di cinquecento figuranti, lungo i viali del centro di Lanciano affollati da migliaia di spettatori, in occasione della rievocazione storica per l’investitura del ‘Mastrogiurato’, sul palco della piazza centrale dove la delegazione ha fatto da cornice.

La trasferta di alcuni giorni, fatta nella prima settimana di settembre, in Abruzzo è stata anche momento di incontro con alcune città sia italiane che europee della Federazione Italiana Giochi Storici con Antonella Didonè, Presidente in carica, e gli amici Europei della Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques di cui l’Ente Agosto Medievale è socio fondatore.