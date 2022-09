Dati e big data nel turismo: impariamo a leggerli, martedì un webinar gratuito per le imprese

Sarà un incontro di approfondimento sui fenomeni turistici in atto quello che si terrà via web martedì prossimo a partire dalle 11, su iniziativa delle Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria.

L’incontro, dal titolo "Dal tour al turismo attraverso i dati: leggere e analizzare i mercati e i fattori di cambiamento per creare opportunità per le imprese”, è pensato per supportare le imprese della Liguria ad orientarsi tra i tanti elementi di incertezza determinati dalla crisi economica e sociale che stiamo vivendo, e fornisce approfondimenti ed aggiornamenti rispetto al primo webinar, realizzato su questi temi a marzo scorso. Durante l’incontro saranno descritti i comportamenti turistici e di consumo dei vacanzieri nella regione analizzati per “generazioni”, la sentiment analysis e gli scenari previsionali.

Tutte le analisi sono svolte utilizzando il patrimonio informativo di Turismo Big Data e Mappa delle Opportunità nonchè le indagini dirette alle imprese ricettive e ai turisti in vacanza nella regione. Ad illustrare i dati sarà Antonella Fiorelli, ricercatrice senior di Is.Na.R.T. (Istituto Nazionale Ricerche Turismo).

L'incontro è organizzato via Zoom. Per iscriversi basta inserire i propri dati cliccando QUI.