Amara sorpresa per i primi bagnanti che questa mattina si sono presentati sulla spiaggia di Bussana.

Tra le pietre del bagnasciuga uno squalo verdesca morto spiaggiato per cause da accertare. Subito è scattata la chiamata alla Capitaneria di Porto che dovrà ora ricostruire l'episodio e verificare le cause della morte. Si tratta di un esemplare di oltre due metri.

La verdesca è uno squalo innocuo molto diffuso nel mediterraneo; l'esemplare trovato questa mattina a Bussana misura circa due metri.