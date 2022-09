Ventimiglia: al via i servizi scolastici di refezione e trasporto, sale il costo dei buoni pasto

Dal 14 settembre il Comune di Ventimiglia darà il via ai servizi per studenti, famiglie ed Istituti Comprensivi con refezione e trasporto.

“Per quanto inerente la refezione scolastica – annuncia il commissario straordinario Samuele De Lucia – saranno i dirigenti scolastici a indicare, in base alla loro programmazione interna, la data di inizio del servizio mensa in ciascun plesso scolastico; la qualità degli alimenti e le percentuali di cibo biologico, a filiera corta o a chilometro zero, saranno, come sempre, rispondenti ai criteri ministeriali, in applicazione dei quali verranno inoltre impiegati piatti, contenitori e stoviglie riutilizzabili, riducendo l’impatto ambientale causato dallo smaltimento e portando Ventimiglia verso il raggiungimento dell’obiettivo, fissato dalla precedente amministrazione, di città 'plastic free'”.

Vi sarà un piccolo aumento del costo del buono pasto, circa 40 centesimi, che deriva dal rincaro del costo degli alimenti e dalla scelta di mantenere alta la qualità del pasto.

A tutela delle famiglie meno abbienti, come da regolamento comunale, sono tuttavia previste agevolazioni graduate su varie fasce di reddito: dall’esonero totale per i nuclei con indicatore ISEE pari a zero fino alla riduzione del venticinque per cento per i nuclei che presentano un ISEE inferiore a 7 mila euro. Le domande pervenute per l’anno scolastico 2022/2023 sono state 214.

“Il servizio di trasporto scolastico verrà avviato, come di consueto, secondo le indicazioni delle direzioni scolastiche - aggiungono dal Comune - l’aumento del carburante ha fortemente condizionato il costo a carico del Comune, ma si è cercato di contenere anche in questo caso al massimo l’effetto sulle famiglie. La tariffa mensile applicata sarà di 25 euro, in linea, tuttavia, con la media nazionale”.

Le sezioni del nido comunale (l’Aquilone di vico Arene ed il Girasole in frazione Roverino) sono aperte da oggi.

I nuovi inserimenti verranno programmati nelle settimane successive rispettando i tempi di adattamento di ogni singolo bambino.

Le fasce di contribuzione al costo del servizio sono state razionalizzate anche in riferimento all’accesso dei genitori al Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS. Ad esempio: la retta di inserimento al nido per un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso fra 0 e 10 mila euro è pari ad euro 250 mensili, interamente coperta dal bonus; l’appartenenza alla fascia superiore (fino a 20 mila euro) comporterà per la famiglia un costo di 450 euro coperto, anche in questo caso, dal bonus per 270 euro mensili, quindi il costo a carico del nucleo sarà di soli 180 euro mensili.

“Per rendere l’asilo nido sempre più accogliente ed adeguato alle esigenze dei piccoli ospiti sono, infine, stati programmati vari interventi che influiranno sulla qualità dei servizi offerti, dalla formazione continua degli educatori alla sostituzione di arredi, all’aumento del comfort degli spazi” concludono dall'amministrazione.

Chiarimenti e delucidazioni potranno, comunque, essere richieste all'ufficio servizi scolastici, educativi e per la prima infanzia (0184/6183230; ambra.mastrangelo@comune.ventimiglia.im.it)