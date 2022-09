Messa in sicurezza della foce dell'Argentina tra Taggia e Riva Ligure: prime opere a partire dal 2023, ecco come interverrà Regione

Nei primi mesi del 2023 è prevista la partenza dei lavori di messa in sicurezza della foce del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure. Un intervento complesso e oneroso, in capo a Regione Liguria che prevede due lotti di intervento con l'obiettivo, quando saranno completati entrambi, di superare l'annosa problematica di allagamento che tocca le due cittadine.

Questo primo stralcio di intervento avrà delle conseguenze dirette. La prima è l'eliminazione dei circa 45 alberi che oggi si trovano sulle sponde di entrambi i Comuni. Una decisione presa in applicazione di una norma che prevede che non vi siano alberature entro 4 metri dall'argine. Ad ogni modo per ogni albero eliminato si dovrà andare a compensazione ripiantandone due. L'altro aspetto riguarda l'oasi fluviale insistente sul territorio di Taggia. Tutto lascia immaginare che gli animali dovranno essere allontanati nel periodo necessario ad effettuare i lavori e difficilmente potranno ritrovare spazio lì, una volta completato questo primo intervento.