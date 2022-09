Bordighera: 'full booking' estivo negli alberghi, soddisfazione degli operatori e speranze per il futuro (Video)

Commercianti e, in particolare gli albergatori, stanno terminando con grande soddisfazione la stagione estiva 2022 a Bordighera, considerata sicuramente tra le migliori degli ultimi anni, anche nel periodo pre Covid.

Abbiamo analizzato la situazione con il presidente di Federalberghi, Ezio Formosa, che ha fatto il punto a pochi giorni dalla fine della bella stagione: “Abbiamo avuto un incremento importante sulla Riviera dei Fiori, tra Imperia e Ventimiglia. A Bordighera abbiamo registrato ‘full booking’ in tutti gli alberghi. Agli italiani si sono uniti i molti stranieri che, a causa della pandemia, hanno avuto molti problemi negli spostamenti. Stiamo parlando di un 20/25% di aumento rispetto all’anno scorso e anche ottimi miglioramenti rispetto al 2019. Stanno dando i frutti le promozioni fatte in Italia all’estero e viviamo il momento con grande soddisfazione”.

Anche tra gli albergatori, però, serpeggia la preoccupazione per l’aumento delle tariffe e delle bollette che potrebbe far nuovamente precipitare la situazione: “Ci auguriamo che, a livello nazionale ed europeo, si mettano in atto delle politiche per calmierare gli aumenti, in modo da non essere costretti a ‘trasferirli’ all’utente finale. Noi vogliamo sempre offrire vacanze di qualità a prezzi giusti”.

Da tempo si parla molto del calo dei numeri degli alberghi rispetto agli anni ’60 e ’70. In questi ultimi, però, il turismo è cambiato e si sono modificate le offerte ai turisti: “Le strutture rimaste disponibili hanno lavorato a pieno ritmo e non dimentichiamo che le strutture ricettive sono cambiate, inserendo le seconde case, i B&B e le case vacanza. E’ un risultato globale quello che noi oggi andiamo a considerare”.