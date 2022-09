Al via il corso di francese gratuito per frontalieri organizzato dal FAI di Ventimiglia

Questa mattina a Ventimiglia si è tenuto il primo incontro per dare il via la corso gratuito di francese dedicato ai lavoratori frontalieri organizzato dal FAI (Associazione Frontalieri Intemeli). Il percorso formativo è stato completamente finanziato da Regione Liguria.



Presente all’evento l’assessore delegato ai Rapporti con i Lavoratori Transfrontalieri Marco Scajola, che afferma: ”In questi anni come Regione Liguria abbiamo voluto mettere al centro i temi e le problematiche di migliaia di lavoratori frontalieri e delle loro famiglie, non solo istituendo un assessorato specifico, ma anche una Consulta per essere costantemente vicini a coloro che si recano ogni giorno oltre confine per svolgere la propria attività lavorativa. Un corso di francese gratuito è un aiuto importante per i frontalieri, i quali devono avere conoscenza e padronanza specifica della lingua francese. Anche in questa occasione è stata fondamentale la collaborazione con il FAI, associazione sempre impegnata in prima linea a tutelare questa categoria di lavoratori, che ringrazio per il lavoro che svolge con dedizione e competenza. Il prossimo Governo dovrà ridare rilevanza alle problematiche dei tanti lavoratori frontalieri, che hanno bisogno di avere voce a Roma e soluzioni concrete”.