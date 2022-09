Elezioni: domani l'inaugurazione del point della Lega a Imperia con i candidati

Domani, domenica 4 settembre, alle ore 15 si terrà l’inaugurazione del point elettorale della Lega a Imperia in via San Carlo 1 con Edoardo Rixi, Alessandro Piana, Flavio Di Muro e Mabel Riolfo. "I vertici locali del partito, i sostenitori e gli attivisti si danno appuntamento per informare i cittadini sui progetti realizzati e sul planning della Lega per centrare l’obiettivo di una forte rappresentanza ligure a Roma" - sottolineano dalla Lega



"Questa presenza garantirà la sicurezza, la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni intraprese oltre alla corretta allocazione delle risorse già stanziate per le grandi opere e il mondo del lavoro. - proseguono - Lo snellimento della burocrazia e l’efficacia del “modello Genova” non deve essere riservato solo al post-emergenza, linea dura contro lassismi e inefficienza. La giornata di ascolto delle istanze territoriali si chiuderà in serata a Bordighera alle ore 20 presso Wharariki Beach (Lungomare Argentina) insieme ai candidati".