Imperia: numerose segnalazioni dagli abitanti di Montegrazie "L'acqua è imbevibile", Rivieracqua "Nessuna contaminazione"

Ad ogni modo dalla società che gestisce il servizio idrico specificano che non è stato utilizzato alcun solvente e non risultano contaminazioni o sversamenti. Per fugare ogni dubbio l'acqua sarà sottoposta ad ulteriori analisi lunedì mattina ma allo stato dei fatti, nonostante le lamentele dei cittadini, per Rivieracqua l'acqua è perfettamente utilizzabile.