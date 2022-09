Covid: 89 nuovi positivi in provincia di Imperia, tornano a zero i ricoveri in terapia intensiva

Sono 89 i nuovi positivi al Covid in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore. Uno dei dati più alti su scala regionale dove in totale i nuovi positivi sono 496, 78 sul savonese, 257 su Genova e 70 nello spezzino. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 4.491, dei quali 900 test molecolari e 3.591 rapidi.

Cala lievemente il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 28 (due in meno rispetto a ieri). Torna a zero il numero dei pazienti in terapia intensiva. Trend simile in tutta la regione, con 180 ricoverati (-9) dei quali 4 in terapia intensiva.

Oggi dobbiamo registrare purtroppo la morte di un paziente covid in Liguria. Si tratta di un uomo di 92 anni che si trovava ricoverato presso l'Ospedale di Villa Scassi a Genova. Cala il numero delle persone in quarantena, in tutta la regione sono 6.820 (182 in meno rispetto a ieri).

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni