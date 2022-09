Sanremo: lite tra due francesi ubriachi che strappano la collanina a una donna, intervento della Polizia (Foto)

Una lite tra due giovani francesi ubriachi, sfocia in una mezza sassaiola tra loco e una rapina ai danni di una residente. I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio, in una rientranza di corso Matuzia a Sanremo, nei pressi dell’incrocio con via Padre Semeria.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, due francesi che erano visibilmente ‘alticci’, hanno iniziato a litigare tra loro, scagliandosi alcuni sassi. Alla richiesta di una residente di evitare comportamenti simili, questi si sono scagliati contro di lei, strappandole la collanina che aveva al collo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per i soccorsi del caso e diversi agenti del Commissariato di Sanremo. La donna è stata accompagnata in ospedale con lievi ferite mentre i poliziotti hanno rintracciato i due francesi a poche centinaia di metri vicino alla Coop. Ora verranno portati in Commissariato.