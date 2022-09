Badalucco: un nuovo riparo per il Santuario della Madonna della Neve, Oliva "E' un regalo che durerà almeno 100 anni" (Foto)

"Ho pensato che fosse giusto - commenta soddisfatto il benefattore - fare un regalo al Santuario a cui siamo molto legati sia io che mia moglie. Non è stato semplice e c'è voluto del tempo, ho scelto materiali pregiati ma che garantiranno una durata maggiore. La struttura è stata realizzata con legno di castagno mentre la tettoia è in ardesia. Durerà almeno 100 anni".

"Purtroppo anche la strada versa in pessime condizioni - sottolinea Oliva - così ricordo che una mattina mi sono attaccato al telefono e ho trovato tante persone che come me condividevano l'urgenza di dover fare qualcosa per il Santuario. Con un po' di telefonate ho raccolto 10mila euro, grazie all'aiuto del Comune di Badalucco e delle ditte dei fratelli Carminati, della Laibra di Enrico Laigueglia, di Michele Laigueglia, di Federico Boeri, di Olio Poi, oltre anche alle offerte presso la Madonna della Neve e alla generosità del Bar Pradio".