Giovanni Panzera ha completato la sua impresa "Pedalando tra le aquile": "Ma la Via del Sale è la più bella del mondo" (Video)

Si è conclusa con il trionfale passaggio in piazza Foro Boario, di fronte alla sede della ATL cuneese, l’ennesima avventura di Giovanni Panzera che, partito il 5 luglio scorso dai Carpazi, ha raggiunto nella giornata di ieri (lunedì 29 agosto) il capoluogo della Granda.

Grande appassionato di sport, assistito dall’inseparabile fratello Teresio che come sempre ha documentato l’impresa con fotografie e filmati, Giovanni ha percorso sulla sua bicicletta oltre 4.000 chilometri “Pedalando tra le aquile”.

Iniziativa che lo ha visto protagonista sulle più spettacolari strade del continente europeo: “Ma quando mi sono trovato sulla Via del Sale – ha raccontato all’arrivo - ho capito che quel percorso è qualcosa di unico. La migliore tra le tante strade sterrate che ho percorso”.

Giovanni Panzera ha sottolineato come il suo sia stato un viaggio attraverso la storia e la cultura dei Paesi attraversati: “La gente quando t’incontra è curiosa. Quando poi mi vedevano con tutta questa attrezzatura volevano subito sapere da dove venivo e che cosa stavo facendo. Un’accoglienza fantastica. Tutti hanno capito lo sforzo che stavo facendo e mi hanno dato una carica enorme”.

Inevitabili i momenti di difficoltà: “Sono stati tanti. Le salite a volte sembravano insormontabili e con condizioni meteo spesso sfavorevoli, ma la passione e la carica della gente sono stati i miei stimoli”.

Ad attenderlo a Cuneo gli amici della ATL e tante autorità.

A partire dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che dopo averne elogiato l’impresa ha sottolineato che “il cuneese è un’area straordinaria, dove si vive bene. L’unica cosa che resta da fare è farlo conoscere questo territorio. Non dobbiamo dare per scontato che tutti lo conoscano”.

Un territorio che però per essere conosciuto va innanzitutto raggiunto. E di questi tempi è cosa complicata: “Finalmente la Asti-Cuneo sta diventando realtà”, le parole del ministro, che ha aggiunto: “Dico una cosa politicamente scorretta: paradossalmente, l’isolamento stradale è stata la fortuna delle Langhe. Essere un territorio difficilmente raggiungibile l’ha preservato. Ora che lo conoscono tutti, però, è molto meglio se ci si arriva facilmente”.

“Il sistema Cuneo non è un modo di dire, ma si realizza con i fatti – ha sottolineato il presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris – Ogni soggetto mette in campo le proprie capacità e competenze e fa emergere la nostra terra con tutti i mezzi possibili. L’iniziativa di Teresio Panzera ha dell’incredibile: ha percorso più di 4.000 chilometri, ma quando ha visto la Via del Sale ha detto che è la più bella del mondo”.