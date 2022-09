Abbandoni in autostrada: pattuglie dei Rangers D’Italia anche della nostra provincia sulla A10 (Foto)

Ogni anno in Italia sono migliaia i cani che vengono abbandonati e di questi la percentuale più alta solo nei mesi estivi. Il fenomeno dell’abbandono soprattutto lungo le autostrade e le loro pertinenze è sempre purtroppo un tema ricorrente.

Anche quest’anno per far fronte a questo problema, si rinnova la collaborazione tra Autostrada dei Fiori, Polizia Stradale e Rangers D’Italia per il contrasto agli abbandoni. Le guardie zoofile dei Rangers D’Italia Nucleo di Imperia, hanno svolto infatti durante il mese di agosto, controlli anti abbandono nelle aree di sosta e nei caselli della A10, anche mediante il monitoraggio delle condizioni degli animali portati in viaggio.

Per chiunque viaggi in autostrada è giusto ricordare di non frenare o rincorrere il cane, ma chiamare invece il 112 e segnalare la posizione di dove è stato avvistato l’animale, indicare il numero dell’autostrada, la direzione e un riferimento preciso ossia l’uscita precedente e successiva o indicare il chilometrico che appare sempre nel centro del guardrail.