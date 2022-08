Ospedaletti: mercoledì all’auditorium un incontro tra sport e psicologia con la presentazione del libro “Matti per il calcio” di Davide Bellini

Perché si impazzisce per un gol? Perché diciamo che un portiere deve essere “anche un po’ matto”? Perché la domenica allo stadio tiriamo fuori tutta la nostra follia? Perché perdiamo la ragione quando commentiamo un’amara sconfitta della nostra squadra del cuore?



La follia e il mondo del pallone si intrecciano spesso, probabilmente ogni domenica. E chi meglio di uno psicologo può portarci a esplorare i vicoli della nostra mente che cambiano forma e direzione per quei 90 minuti?



“Matti per il calcio - perché questo gioco ci fa impazzire: spunti di psicologia pallonara” (edito da Bradipo Libri) è il titolo del primo libro firmato dallo psicologo e psicoterapeuta sanremese Davide Bellini, appassionato calciofilo sin dalla più tenera età, ora pronto a guidarci in un viaggio attraverso la nostra mente dolcemente plagiata dal calcio d’inizio e sino al triplice fischio.

Sul mondo del calcio è stato detto tutto, ma manca una prospettiva interiore che analizzi le radici più profonde di una passione collettiva. Se è vero che il calcio non è soltanto uno sport, allora che cos’è diventato nel tempo? Passione eterna, rito collettivo, contenitore delle nostre follie.

L’appuntamento con Davide Bellini per la prima presentazione di “Matti per il calcio” è fissato per mercoledì 31 agosto alle 21.30 all’auditorium comunale di Ospedaletti in corso Regina Margherita.