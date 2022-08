Sanremo, commerciante paga la multa alla Stradale col pos e gli addebitano 5 euro: “E pensare che era stata fatta polemica per la gelateria che chiedeva 50 centesimi”

Prendersi una multa per divieto di sosta dalla polizia stradale pagare col Pos e vedersi addebitare 5 euro di commissione . È la storia pubblicata sui social da un commerciante sanremese che scrive postando la foto della ricevuta: “ Ricordate le polemiche per la gelateria che chiedeva un supplemento per il pagamento tramite bancomat/pos? Oggi ho pagato direttamente agli agenti della polizia una multa con il bancomat. Rispetto all'importo della multa, causa pagamento con bancomat, mi hanno applicato una commissione pari a 5 euro. È un mondo meraviglioso ”.

Contattato dal nostro giornale spiega: “Ho messo l’auto effettivamente in divieto per qualche minuto è arrivata la polizia stradale, ho detto agli agenti che me ne stavo andando, ma non c’è stato vero mi hanno appioppato la contravvenzione. Eh va beh, la pago subito col bancomat è possibile? 'Certo è possibile' - mi hanno risposto - ma guardi che c’è una commissione di 5 euro’. A questo punto, incredulo, ho voluto provare il brivido di verificare se questa cosa ridicola fosse vera, nonostante l’avvertimento. Era tutto vero”. “

"Ora mi domando -prosegue il commerciante – io giustamente (?) ho preso a nolo il Pos, pago le spese come mi sembra giusto. Ma è normale che lo Stato da una parte chieda ai cittadini di ricevere il pagamento con il pos senza addebiti e dall’altra imponga il pagamento di quella che è una tassa?”.

“Questa cosa è vergognosa, mi fa arrabbiare. La pubblicazione sui social? Visto che vogliono portarci tutti quanti a pagare con il pos. Ho voluto farla affinché magari se la notizia si diffonde la polizia si Stato riuscirà a far pagare col bancomat senza commissioni”, conclude l'esercente.