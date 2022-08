Parte da Sanremo la campagna elettorale della Lega Liguria: “Ponente ingresso principale per il turismo, necessario mettere mano ai progetti” (foto e video)

La Lega Liguria ha scelto Sanremo per dare il via alla campagna elettorale in provincia di Imperia in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Questa sera è stato inaugurato il point elettorale del Carroccio in via Manzoni, nel centro della città, alla presenza del vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana e degli onorevoli Edoardo Rixi e Flavio Di Muro.

Al taglio del nastro hanno preso parte anche i vertici cittadini del partito, i consiglieri regionali e provinciali oltre a diversi simpatizzanti e sostenitori.

Tanti i temi sul tavolo, primo tra tutti quello delle infrastrutture con un Ponente che cerca da anni risposte da Roma e attende la realizzazione di progetti che possano definitivamente risolvere criticità ormai storiche.

