Come recuperare file cancellati da chiavetta USB

Con l'uso massivo delle chiavette USB nascono anche alcuni problemi. Talvolta non è possibile leggerle, non vengono riconosciute dal PC perché sono danneggiate oppure ci capita di cancellare i file per errore.

In questo articolo vediamo come recuperare dati da chiavetta USB e perché questo è importante.

1. Perché è necessario recuperare i file da chiavetta usb?

La chiavetta USB viene utilizzata per la memorizzazione di numerosi file e dati. Può capitare di cancellare inavvertitamente i file contenuti.

Quando cancelliamo un file dal pc desktop, questo va subito nel cestino e abbiamo ancora tempo di recuperarlo.

Purtroppo questo non avviene quando cancelliamo qualcosa dalla chiavetta. Perché se poi li sovrascriviamo o formattiamo l'unità, possiamo perdere per sempre il contenuto, per questo è importante procedere al recupero dati chiavetta USB il prima possibile.

Un altro motivo per cui dobbiamo recuperare file da chiavetta USB è quando quest'ultima è stata danneggiata e non funziona bene. In questo caso meglio procedere a recuperare dati USB finché possiamo ancora accedervi.

2. L'importanza della chiavetta USB

La chiavetta USB è una parte molto importante del lavoro. Viene utilizzata per memorizzare dati e informazioni. Con essa è possibile trasferire i dati da un computer all'altro o copiare i file su altri supporti per accedervi in seguito.

Infatti, viene utilizzata da molte persone come chiavetta di memoria per salvare il proprio lavoro e portarlo a casa. Inoltre, è comunemente utilizzata dalle aziende che richiedono grandi quantità di spazio di archiviazione dati e che hanno bisogno di spostare rapidamente le informazioni da una sede all'altra, come le compagnie di assicurazione o le banche.

La chiavetta USB è importante perché ci permette di archiviare i nostri file importanti in un unico posto, in modo da non doverci preoccupare di perderli. Se doveste andare in vacanza per due settimane e voleste portare con voi tutte le foto, i video, i file musicali e altri documenti importanti da conservare (e voleste anche accedervi durante il viaggio), allora una chiavetta USB sarebbe perfetta per questo compito!

Alcune persone usano le chiavette USB anche per fare il backup dei propri documenti, nel caso in cui la copia originale venga danneggiata! Altrimenti bisogna recuperare file da chiavetta USB compromessa.

3. Recuperare dati da chiavetta usb con Tenorshare 4DDiG

Se si sta cercando di recuperare dati da USB che non viene riconosciuta dal computer, si possono fare alcuni tentativi.

Innanzitutto, assicurarsi che l'unità sia collegata correttamente. Se non è inserita fino in fondo nella porta ed è allentata, il computer non la riconoscerà. Provate a spingerla più a fondo o ad assicurarvi che la porta sia pulita da sporco o detriti che potrebbero bloccare la connessione.

Se avete provato e non funziona ancora, provate a scollegare l'unità flash USB e a ricollegarla. A volte questa operazione può aiutare a risolvere i problemi legati al mancato caricamento dei driver.

Se nemmeno lo scollegamento e il reinserimento funzionano, avete bisogno di un software di recupero dati USB professionale come Tenorshare 4DDiG Data Recovery.

Vantaggi di Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Tenorshare 4DDiG Data Recovery è un software che vi aiuterà a recuperare file cancellati usb quando li avete cancellati per errore oppure da chiavetta usb danneggiata.

Inoltre riesce a recuperare file anche quando l'unità è stata formattata. Ecco i suoi migliori vantaggi:

Funziona molto bene sia con sistema operativo Windows che con Mac.

Riconosce oltre 1000 formati di file tra video, audio e immagine.

È operativo anche se il sistema è andato in crash.

Come recuperare file cancellati da penna usb con Tenorshare 4DDiG

Per il recupero file cancellati da chiavetta usb passo passo con Tenorshare 4DDiG procedete come segue.

1. Scaricare Tenorshare 4DDiG e avviarlo sul proprio PC. Quindi scegliere la posizione su cui è inserita la chiavetta USB.

2. Procedere alla scansione dell'unità USB per vedere un'anteprima dei dati contenuti. La scansione potrebbe richiedere alcuni minuti, attendi fino al termine.

3. Potrai vedere un elenco di tutti i file trovati dal software. Ora puoi recuperare dati cancellati da chiavetta usb selezionandoli e salvandoli sul disco rigido.

4. Domande frequenti

1 Perché la mia chiavetta USB non viene riconosciuta?

Il mancato riconoscimento dell'unità flash USB da parte del computer può essere dovuto a una serie di problemi.

Innanzitutto, accertarsi che la chiavetta USB sia collegata a una porta funzionante del computer. Provare a collegarla a un'altra porta e vedere se funziona. In caso affermativo, potrebbe essere necessario sostituire la porta o il cavo USB.

Se questo non risolve il problema, provare a utilizzare un altro computer. Se l'unità flash USB funziona su un altro computer, è possibile che ci sia un problema con il sistema operativo o con l'hardware che deve essere risolto.

È possibile che la chiavetta USB non venga riconosciuta dal computer perché è stata formattata in un modo che il computer non può leggere.

l Se si utilizza un computer Windows, potrebbe essere necessario cambiare il file system dell'unità flash USB da NTFS (predefinito) a FAT32 o exFAT. In questo modo il computer la riconoscerà come disco rimovibile.

l Se si utilizza un Mac, potrebbe essere necessario riformattare la chiavetta USB in HFS+ o Mac OS Extended (Journaled).

Se nessuna di queste soluzioni funziona, vuol dire che bisogna recuperare i dati da chiavetta USB prima che sia troppo tardi.

2 Come recuperare i dati da una chiavetta USB danneggiata?

Non è un problema recuperare i file da una chiavetta USB danneggiata. Finché i dati non vengono sovrascritti, è possibile recuperarli. Se la vostra unità flash USB è stata danneggiata e volete sapere come recuperare i dati da essa, questo articolo potrebbe aiutarvi.

3 Come capire se chiavetta USB e danneggiata?

Ci sono alcuni modi per capire se la chiavetta USB è danneggiata:

Controllare l'involucro della chiavetta USB e assicurarsi che non sia stato danneggiato in alcun modo. Se si notano crepe o ammaccature, probabilmente è il caso di sostituire l'intero dispositivo.

Se la chiavetta USB è danneggiata, potrebbe essere meno affidabile e non funzionare bene. Se l'unità non si avvia quando la si collega al computer, significa che c'è qualcosa che non va nell'hardware.

Se si sente l'unità girare ma non succede nulla quando si cerca di accedervi attraverso il computer, significa che c'è qualcosa di sbagliato nel software dell'unità flash USB.