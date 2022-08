Molini di Triora: acqua non potabile, Becciu “Situazione non più tollerabile”

“Mi vedo costretto ad intervenire in merito alla situazione che da mesi si vive del Capoluogo di Molini - scrive Becciu - in modo particolare mi riferisco alla non potabilità dell’acqua, se non ricordo male siamo alla terza volta che dai rubinetti delle nostre case sgorga praticamente fanghiglia, sempre in concomitanza di forti piogge. Questa situazione non è più tollerabile, ogni volta che piove con una certa intensità l’acqua per giorni è inutilizzabile, capiamo assolutamente che i lavori sono da ultimare ma è assurdo che dopo mesi che ci si è accorti di questa situazione non si sia trovato un rimedio, non siamo intervenuti prima in quanto, per abitudine aspettiamo un lasso di tempo ragionevole prima di rimarcare l’incompetenza dell’Amministrazione ma stavolta basta. Da incompetente mi viene da pensare che forse si fosse installato da subito un sistema di filtraggio, che sarebbe stato doveroso installando a prescindere da questo problema, la situazione sarebbe sicuramente migliorata. Volevo ricordare al sindaco Sasso, che chiede scusa per il disagio, che lei questo disagio non sa nemmeno cosa voglia dire in quanto non abita a Molini, non sa che non è tanto carino, magari dopo una giornata di lavoro andarsi a fare una doccia con acqua di color marrone, la cosa assurda e che invita la popolazione ad usare l’acqua per soli usi igienici la invito ad usare quell’acqua per lavarsi, senza pensare alle attività commerciali e ricettive presenti, in quali difficoltà si stanno trovando con i loro clienti. Sempre leggendo la nota stampa, sembra che al nostro Sindaco non interessano, anche se pochi, i turisti presenti in paese in quanto dice testualmente “Domani mattina, per alleviare i disagi, dalle 10.30, i residenti di Molini Capoluogo potranno recarsi in Comune per ritirare i cestelli di acqua potabile”. Io mi auguro che l’acqua venga distribuita a chiunque ne faccia richiesta, così come ho rassicurato quelli che nella serata di ieri si erano preoccupati chiamandomi al telefono per avere rassicurazioni. Per concludere, volevo ricordare al sindaco che, a parti invertite io l’accordo con il vicino Comune di Triora l’avrei mantenuto, e forse dai rubinetti di Molini sarebbe sgorgata acqua pulita evitando questi grossi disagi”.