Elezioni politiche: venerdì 26 agosto banchetto di Fratelli d’Italia a San Lorenzo al mare

Si avvicinano le elezioni politiche 2022 e il circolo territoriale di FDI 'Golfo delle Torri' ha messo in agenda 5 appuntamenti, a partire dal primo che si terrà venerdì 26 agosto dalle 9 alle 12 in Via Vignasse e poi i successivi saranno il 2, il 9, il 16 e il 23 Settembre, stesso luogo ed orario.

“Noi siamo pronti - dichiara il Segretario del circolo, Franco Ruffini -. Il 25 settembre ci sarà finalmente la possibilità di votare e vogliamo fare propaganda per spiegare il programma del nostro partito. Votando Fratelli d’Italia si da all’Italia la possibilità di risollevarsi da questa grave crisi che la affligge sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello sociale, e finalmente avere un governo scelto dai cittadini”.

“Il banchetto sarà anche un’occasione per tutti per avvicinarsi al circolo territoriale del nostro partito e volendo tesserarsi e partecipare alle attività che svolgiamo sul nastro territorio", conclude Ruffini.