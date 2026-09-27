A ottobre la 'Caccia ai Tesori Arancioni' torna in sei borghi liguri, Lombardi: "Entroterra protagonista"

Sei borghi liguri da scoprire attraverso enigmi, storia, tradizioni, prodotti locali ed esperienze per grandi e piccoli. Domenica 4 ottobre torna la “Caccia ai Tesori Arancioni”, giunta alla settima edizione, l’iniziativa del Touring Club Italiano che si svolgerà contemporaneamente in oltre cento località certificate in tutta Italia. In Liguria parteciperanno Airole, Diano Castello, Seborga e Triora, in provincia di Imperia, e Varese Ligure e Castelnuovo Magra, nello Spezzino.

La manifestazione è aperta ad adulti e bambini e propone percorsi non competitivi pensati per accompagnare i partecipanti alla scoperta di storia, arte, curiosità e identità dei borghi. Le squadre possono essere composte da un massimo di sei persone e l’iscrizione avviene online. Al termine ogni squadra riceverà la sacca-zaino del Touring Club e il Passaporto della Caccia ai Tesori Arancioni, da timbrare a testimonianza della partecipazione. Il contributo sostiene l’attività del Touring Club Italiano per la valorizzazione dei piccoli borghi italiani.

“Un’iniziativa che interpreta perfettamente il turismo che vogliamo promuovere: un’esperienza che porta famiglie, giovani e visitatori a entrare nei nostri borghi, conoscerne la storia, incontrarne le comunità e scoprirne tradizioni e prodotti" - dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - "I sei Comuni liguri coinvolti raccontano territori diversi ma accomunati da una grande qualità dell’accoglienza e da un patrimonio che merita di essere vissuto durante tutto l’anno. L’entroterra non è un’alternativa alla costa, ma una parte fondamentale di un’unica offerta turistica ligure”.

Il legame tra il Touring Club Italiano, la Liguria e le Bandiere Arancioni ha radici profonde. Il Touring fu fondato a Milano l’8 novembre 1894 da 57 velocipedisti, inizialmente con il nome di Touring Club Ciclistico Italiano. Nel 1998 nacque l’iniziativa Bandiere Arancioni, marchio di qualità turistico-ambientale dedicato ai piccoli borghi dell’entroterra. Il progetto prese forma proprio in Liguria e l’11 novembre 1999 Sassello ricevette la prima Bandiera Arancione d’Italia. “È una storia di cui la Liguria può essere particolarmente orgogliosa" - prosegue Lombardi - "Un progetto nato qui nel 1998 è diventato negli anni un modello nazionale di valorizzazione dell’entroterra. Oggi le località certificate dal Touring Club Italiano sono 308 in tutta Italia e 18 in Liguria. Il fatto che tutto sia partito dalla nostra regione, con Sassello prima Bandiera Arancione d’Italia, dimostra quanto la valorizzazione dei piccoli Comuni e dell’entroterra faccia parte da tempo della nostra cultura turistica. Qualità dell’accoglienza, sostenibilità, patrimonio culturale ed enogastronomico e autenticità sono elementi fondamentali per costruire una Liguria capace di attrarre visitatori durante tutti i dodici mesi dell’anno”.

In Liguria ogni borgo proporrà un’esperienza diversa. Ad Airole sono previsti un mercatino di artigianato e prodotti tipici, l’accensione dell’antico forno comunale e un laboratorio dedicato alla lavorazione della cera d’ape nera del Ponente ligure. A Diano Castello il percorso si svolgerà nel borgo medievale, con personaggi in abiti storici, apertura delle chiese e visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e al Convento Francescano. A Seborga sarà possibile visitare l’Antica Zecca, mentre per i più piccoli sono previste attività dedicate all’autunno. A Triora il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia, dell’arte e delle curiosità del borgo.

A Varese Ligure il programma comprende anche l’apertura dell’Oratorio dei Santi Antonio e Rocco, attività per i bambini e il “Menù Arancione” con i Croxetti di Varese Ligure proposto da alcuni ristoranti. Particolarmente ricco anche il programma di Castelnuovo Magra, dove alla Caccia ai Tesori si affiancheranno un trekking tra i vigneti, una visita guidata nel borgo storico, il pranzo “Sapori d’Autunno”, la premiazione del concorso epistolare “Dillo a Dante”, musica e una mostra fotografica nella Torre del Castello dei Vescovi di Luni.