Elezioni politiche, domani Fratelli d'Italia incontra i cittadini sul lungomare di Vallecrosia

In vista delle ormai imminenti elezioni politiche del 25 settembre il circolo cittadino di FdI Vallecrosia ha inserito in agenda vari appuntamenti giornalieri spalmati sul territorio di competenza che tocca i comuni di Vallecrosia, Camporosso, Dolceacqua e vallate.

Il primo appuntamento sarà il presidio che si terrà domani dalle 9 alle 13 sul Resentello del lungomare Marconi di Vallecrosia per inaugurare la campagna elettorale.

I rappresentanti del partito saranno a Vallecrosia tutti i lunedì sul solettone nord ore 9-13 e tutti i sabato sul lungomare tutto il giorno, la domenica mattina 9-12 al Centro storico di Vallecrosia di fronte alla chiesa.