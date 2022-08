Bordighera: scuola dell'infanzia, il sindaco Ingenito replica a Trucchi “Fomenta lo stato di agitazione dei genitori per polemica strumentale”

“Trucchi continua a fomentare lo stato di agitazione dei genitori solo per polemica strumentale, nonostante in più occasioni gli sia stata spiegata la situazione”.

Con queste parole il sindaco Vittorio Ingenito interviene in replica al consigliere comunale di opposizione sulla questione della scuola per l'infanzia.

“Naturalmente le docenti della scuola dell’infanzia, incontrate con l’assessore Gnutti proprio oggi con la loro dirigente e la Dott.ssa Denaro, hanno ben compreso le ragioni normative che impediscono la locazione di immobili di proprietà di terzi in assenza dello stato di emergenza Covid - commenta il sindaco Ingenito - qui non si tratta di temere le verifiche della Corte dei Conti, bensì di un invito del Consigliere Trucchi a violare delle precise norme amministrative ed imporre al dirigente comunale di adottare un provvedimento illegittimo. Non di meno con le sue affermazioni mette in dubbio la competenza professionale della dirigenza scolastica e del responsabile della sicurezza che hanno valutato ogni soluzione alternativa. Il nostro obbiettivo resta la salute e il benessere psicofisico dei bimbi che possono così crescere in ambiente sereno, accogliente e sicuro”.